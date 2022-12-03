الداخلية: 891 ألف مخالفة تجاوز السرعات المقررة خلال 30 يوما

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، تنسيقًا مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط أكثر من 261 ألف مخالفة مرورية متنوعة

- ضبط 891 ألفًا و90 مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

المرور على 1037 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة على 3027 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 11 حالة.

- فحص 2668 مركبة، وتبين مخالفة 79 مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

- إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ11732 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 655 سائقا منهم.

- وعن حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع 1484سيارة و162 دراجة نارية.

- ضبط 25 ألفا و204 مخالفات عدم ارتداء الخوذة في مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية .

10 آلاف مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدي المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية «الفلاشر» أو الصوتية «السارينة» الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن الآتي:

- ضبط 3671 مخالفة أجهزة صوتية.

- ضبط 5465 مخالفة أجهزة ضوئية.

- ضبط 10 آلاف و701 مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص.

- ضبط 13 و305 مخالفات ملصقات.

- ضبط 97 محلًا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية، بمضبوطات بلغت (315 أجهزة صوتية – 2301 أجهزة ضوئية - 823 ملصقات مخالفة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.