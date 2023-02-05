تفاصيل توقيع 3 اتفاقيات بين مصر ورومانيا.. أهمها لتصدير الغاز

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني، نيكولاي تشوكا، مساء اليوم، التوقيع على مذكرة تفاهم بين «الشركة المصرية للغازات الطبيعية - إيجاس» وشركة «ترانسجاز» المُشغِّل الرسمي لشبكة نقل الغاز الطبيعي في رومانيا؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجال نقل الغاز الطبيعي.

ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس مجدي جلال، العضو المنتدب التنفيذي لـ «إيجاس«، وآيون ستروين، مدير عام ترانسجاز الرومانية.

وعلى هامش التوقيع، قال المهندس مجدي جلال إن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة ترانسجاز الرومانية؛ يستهدف تعميق التعاون بين مصر ورومانيا في مشروعات تطوير البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي، وكذلك لتبادل المعرفة والمهارات والخبرة الفنية.

وأضاف أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم ستكون فرصة لعقد شراكات بين الطرفين في مشروعات تستهدف تنويع طرق إمداد ونقل الغاز وتعزيز أمن الطاقة لتسهيل الانتقال إلى قطاع طاقة منخفض الكربون عبر دمج المصادر المتجددة في مزيج الطاقة بالبلدين.

تشكيل مجموعات عمل مشتركة لبحث موضوعات

وتابع جلال، أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة لبحث موضوعات: «القوانين الأوربية، وأنظمة سوق الغاز، والإصلاحات في قطاع الطاقة، وتسعير الغاز الطبيعي».

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني، نيكولاي تشوكا، مساء اليوم، التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البحث والابتكار والرقمنة الرومانية؛ لتعزيز التعاون في المجال البحثي للعلوم والتكنولوجيا.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتودور بريسكارو، نائب وزير البحث والإبداع والرقمنة بجمهورية رومانيا.

وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور ولاء شتا إن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تبادل المعلومات والمهارات والباحثين، ودعم الأنشطة البحثية المشتركة في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مصر ورومانيا.

وأضاف أن التعاون بين الجانبين سيشمل المشروعات البحثية المشتركة والندوات والمؤتمرات وورش العمل.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني، نيكولاي تشوكا، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة المصرية، ووزارة الأسرة والشباب والفرص المتكافئة بجمهورية رومانيا؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجال الأنشطة الشبابية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من اللواء عبد الرحمن حماد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الشباب والرياضة، وترايان خريستا، نائب وزير الأسرة والشباب والفرص المتكافئة بجمهورية رومانيا.

تدشين برنامج تبادل زيارات للطلائع المتميزين

وعلى هامش التوقيع، قال اللواء عبد الرحمن حماد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الشباب والرياضة: «تنص مذكرة التفاهم على تدشين برنامج تبادل زيارات للطلائع المتميزين في مجالات النشاط العلمي والبيئي والثقافي والموسيقى والكورال والفن الشعبي لمدة 10 أيام للطلائع الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما، وكذا تنظيم مسابقة فنية لطلائع البلدين بعنوان «مصر في عيون رومانيا، ورومانيا في عيون مصر» لمدة 10 أيام.

وأضاف أنه سيتم تبادل الزيارات للتعرف على البرامج والأنشطة لإعداد القيادات الشبابية، وتبادل الخبرات في مجال العمل الشبابي، وكذا تبادل الزيارات لدراسة أحد الموضوعات التي تخدم الشباب، وعقد ملتقى القادة البرلمانيين الشباب بالتبادل بين البلدين، كما سيتم تبادل الوفود في مجال أنشطة البرلمان «الطلائع، الشباب، والفتاة» لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة وفقاً لكل مرحلة سنية، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال تنمية المهارات واستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته الحديثة.

وفيما يتعلق بالبرامج الثقافية والتطوعية، أشار حماد إلى أنه سيتم تنظيم أسبوع صداقة بين البلدين لتوثيق أواصر الصداقة بين شباب البلدين وتنمية مهاراتهم الثقافية والفنية وتشجيع روح المبادرة والإبداع، وإقامة معسكرات عمل للمتميزين في كلا الجانبين في الأعمال التطوعية وخدمة البيئة، كما سيتم تنظيم أنشطة لزيادة وعي الشباب تجاه أهمية حماية البيئة خاصة الأنظمة البيئية المهددة بالخطر، ومشروعات وأنشطة تطوعية مشتركة تهدف إلى إعادة بناء، صيانة، حماية وتحسين البيئة، وكذلك إشراك الهيئات الشبابية المختلفة مثل الكشافة والاتحادات الطلابية النشطة في حماية البيئة، كما ستقام مخيمات كشفية للتعرف على البيئة الخلوية وتبادل الخبرات الكشفية في أعمال الحبال والخيام والأخشاب، وتبادل الزيارات بين طلاب الجامعات بكلا البلدين لتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الشبابية، وعقد ورش عمل لمناقشة دور الشباب في مكافحة الإرهاب.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تبادل الزيارات لمراكز الشباب بكلا البلدين للاطلاع على منشآت ومرافق وأنشطة تلك المراكز وكذا كيفية إدارتها، وتنظيم ندوات حول الاستثمار في مراكز الشباب «تطوير مراكز الشباب وكيفية تهيئة مركز شبابي جاذب للشباب»، وإدماج التربية البيئية في برنامج العمل الشبابي للفئات الشبابية لمراحل الكشافة المختلفة.