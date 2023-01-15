تسابق نحو العالمية.. 3 متسابقين يبهرون لجنة تحكيم «Shark Tank»

قدم أصحاب مشروعات «كات إكس» و«ماورد» و«عكوب»، أفكارهم أمام لجنة تحكيم برنامج «Shark Tank»، المذاع عبر فضائية «CBC»، والذي يهدف إلى اكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كل المجالات.

عرض أحمد أشرف وعلى عبد الله، أصحاب مشروع «كات إكس»، فكرة شركتهما التي تعمل على مدار عامين في تقديم خدمات متنوعة عن تصنيع قماش بخدمات وجودة عالية.

وقال أحمد أشرف، إنهما يبيعان منتجات الشركة من خلال موقع إلكتروني تابع لهما، ويسعيان لتسجيل منتجهما عالميا، إذ أنه سيتم بيع المنتج للأندية الرياضية.

مشروع «ماورد» حول العناية الأسبوعية بالبشرة

قال حسام المراغى، صاحب مشروع «ماورد»، «أعدت دراسة في كندا حول كيفية تصنيع منتجات من المنزل، وحصلت على امتياز فيها»، متابعًا: «بدأت مشروعي منذ 4 سنوات، وهو عبارة عن مجموعة العناية الأسبوعية بالبشرة، التي قدم من خلالها 165 ألف منتج موجه لكل الناس، ولدينا 20 ألف عميل»

شركة «عكوب» حول عملية التلقيح للنخل

قدم مصطفى محمد، صاحب شركة «عكوب»، فكرة مشروعه التي تدور حول طائرة درون تقوم بعملية التلقيح للنخل خلال دقيقتين، مشيرًا إلى أن «هناك 15 مليون نخلة في مصر، ونجد صعوبة في عملية التلقيح وهو ما يؤثر بشكل كبير على النخل بسبب قلة الأيدى العاملة المدربة».

وقال «محمد»، خلال برنامج « Shark Tank»: قدمت مبادرات لتلقيح 160 نخلة خلال اليوم لأصحاب المزارع من خلال طائرة الدرون، ونستخدم الطاقة النظيفة.

وتلقى أصحاب شركة عكوب، منحة احتضان بقيمة مليون جنيه فى مركز إبداع مصر الرقمية كرياتيفا بمدينة المعرفة.