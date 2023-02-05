إصابة 5 أشخاص في حادثي سير متفرقين بالبحيرة.. ننشر أسماءهم

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادثي تصادم متفرقين بمركزي كوم حمادة وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات التابعة لها الحادث لتلقي العلاج، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين

إخطار بحادث تصادم بكوم حمادة

ورد إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد وقوع حادث تصادم بين درجة نارية وسيارة نقل بطريق، مما أسفر عنه إصابة ثلاثة أشخاص، وهم «هند.خ.ا.ع»، 42 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، « سميرة.ع.ر»، 60 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، « أحمد.ا.ا.ع»، 22 سنة، مصاب باضطراب بدرجة الوعي وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وجميعهم مقيمون مركز بدر، وتم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة التخصصي، لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين توك توك ودراجة نارية

كما شهد مركز إيتاي البارد وقوع حادث بين توك توك ودراجة نارية، مما نتج عنه إصابة شخصين هما « حامد.ا.م»، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالحوض، و«حسين.ع.ا.ت»، 60 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، واشتباه نزيف بالمخ، مقيمان مركز كوم حمادة.

وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.