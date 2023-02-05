نتيجة الصف الثالث الإعدادي الغربية برقم الجلوس 2023.. ننشر الرابط

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالغربية برقم الجلوس 2023، اعتمدها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 87 ألف 213 طالب وطالبة وبلغ نسبة الحاصلين علي 50% فأكثر 88.02%.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالغربية برقم الجلوس 2023

وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن المحافظ اعتمد أيضا نتيجة الصف الثالث الاعدادي الغربية برقم الجلوس 2023، أيضاً الإعدادية المهنية حيث بلغت نسبة الحاصلين على 50% فأكثر92.5% بإجمالي 2038 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات، بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50% فأكثر في الشهادة الإعدادية للصم 97.7% من إجمالي 48 طالب تقدموا للامتحانات، في حين بلغت نسبة الحاصلين على 50% فأكثر للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100% من إجمالي 13 طالب تقدموا للامتحانات.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الغربية برقم الجلوس 2023

وأضاف ناصر حسن أنه يمكن الحصول علي نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالغربية برقم الجلوس 2023، من خلال الموقع الرسمي من هنا، بعد إدخال الإسم ورقم الجلوس، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح ورصد الدراجات النهائية استغرقت ما يقرب من 10 أيام، حيث أدي الامتحان 89296 طالبا منتظما، بالإضافة إلى 1200 طالب بنظام المنازل، بإجمالي 90496 طالبا وطالبة في 407 لجان.

محافظ الغربية يقدم التهنئة

وتقدم محافظ الغربية بأصدق التهاني لأبناء المحافظة متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في الفصل الدراسي الثاني موجهاً الشكر لرجال التربية والتعليم مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الغربية.