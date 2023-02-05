نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف 2023 ترم أول.. ننشر الرابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول، في المدارس، عقب اعتمادها من محافظ الإقليم الدكتور محمد هاني غنيم، بنسبة بنجاح 76% لطلبة النظامي، و26% للمنازل، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 75.6%، وبلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 71.42%، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 97% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف 2023

ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف 2023 الترم الأول من خلال الرابط التالي، اضغط هنا

محافظ بني سويف يهنئ الطلاب وأولياء أمورهم عقب إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وهنأ محافظ بني سويف أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية 2023 عقب ظهور النتيجة بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في النصف الثاني من العام الدراسي وفي الحياة العملية، مؤكدا أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف 2023.. ترتيب الإدارات التعليمية

من جانبه، أوضح محمد عبد التواب، وكيل الوزارة، أن إدارة تعليم بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 84.02%، في نتيجة النجاح الشهادة الإعدادية 2023، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 77.84%، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 74.44%، وفي المركز الرابع إهناسيا بنسبة نجاح 73.04%، تلتها إدارة تعليم الواسطى بنسبة 71.68%، وإدارة سمسطا بنسبة 71.13%، وإدارة تعليم الفشن في المركز السابع بنسبة 67.31%.