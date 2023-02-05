تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف.. 35 جنيها للمادة

تبدأ غدا الإثنين، مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، ولمدة 15 يوما.

اجراءات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بني سويف

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف اجراءات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 وهي كالتالي:

1 ــ تسديد مبلغ 35 جنيها عن كل مادة تسدد بخزينة المديرية.

2 ــ ملء طلب مراجعة المواد من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية.

3 ــ التوجه إلى مقر القطاع الخاص بكل إدرة وتقديم الطلب لمراجعة أوراق كراسات الإجابة.

تعليم بني سويف: فتح التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لمدة اسبوعين

وقال محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إنه تم فتح باب التقدم للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ابتداء من غدا الإثنين ولمدة اسبوعين كاملين.

وأشار إلى أنه تم تقسيم المحافظة إلى قطاعين، وتم تحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع «أ» إدارات بني سويف وإهناسيا وببا، بينما يضم قطاع «ب» إدارات الواسطى وسمسطا وناصر والفشن، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة بنجاح 76% لطلبة النظامي و26% للمنازل.