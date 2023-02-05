موعد طرح أغنية رامي جمال الجديدة «عاملة إيه» عبر يوتيوب.. باق ساعات

كشف الفنان رامي جمال، عن موعد طرح أغنيته الجديدة «عاملة إيه»وهي باكورة إنتاج شركته، والمقرر طرحها غدا في السادسة مساء.

أغنية رامي جمال الجديدة «عاملة إيه»

ونشر الفنان رامي جمال البوستر الدعائي لاغنيته الجديدة «عاملة إيه» وعلق:«استنوا أغنيتي الجديدة عاملة إيه بكرة 6 فبراير على قناتي الرسمية بيوتيوب، دي أول خطوه ليا من إنتاج شركتي دعمكم وحبكم هما اللي يفرقوا زي ما دائما كانوا فارقين».

أغنية «عاملة إية» من كلمات أحمد العزب، وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

حفلات رامي جمال

ومن جهة أخرى، يستعد الفنان رامي جمال لإحياء حفلًا غنائيا في مارس المقبل، بنادي 6 أكتوبر بمشاركة المطرب تامر عاشور، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل أغنيته الجديدة «عاملة إيه» لأول مرة لايف أمام الجمهور بعد طرحها.

وفي يناير الماضي أعلن الفنان رامي جمال انفصاله عن شركة نجوم ريكوردز، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «شكرا شركة نجوم ريكوردز على كل حاجة حلوة عملتوها.. أتمنى لكم التوفيق وأتمنى لنفسي في المرحلة الجاية تبقى نجاح وخير».