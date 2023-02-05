«الطاروطي» يفتتح المقرأة المجودة.. ويؤكد: الرئيس اهتم بأهل القرآن بشكل كبير

افتتح الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، المقرأة المجودة لكبار القراء والمقامة على هامش المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة 108 متسابقين من 58 دولة حول العالم.

مضاعفة الجوائز المالية للمتسابقين

وقال الطاروطي، خلال كلمته في افتتاح المقرأة علي هامش المسابقة: «نجتمع اليوم في هذه المقرأة المجودة على محبة القرآن الكريم فنشكر الله الذي جمعنا علي محبة القرآن ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه البالغ بأهل القرآن وإكرامهم؛ فهذه المقرأة تقام على هامش المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين تحت رعايته، الذي وجه بمضاعفة الجوائز المالية للمتسابقين، وبالتالي ومن حقه علينا أن أشكره فنسأل الله على أن يعينه ويؤيده وأن يجعله مفتاح خير لهذه الأمة، وكذلك أتوجه بالشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي أحيا فينا روح التنافس على محبة القرآن وجعل منا خلية قرآنية، نتلو القرآن مجودا ومرتلا ومن خلال الأسابيع الثقافية التي شهدت حضور القاصي والداني، وأصبح بيننا وبين أهل القرآن ألفة ونتنافس بكل حب على خدمة القرآن وأهله».

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

ووجّه الطاروطي قبل بدء المقرأة للقراء الحاضرين فيها؛ وهم: الشيخ هاني الحسيني، والشيخ قطب الطبيب، والشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ محمد عبد البصير، والشيخ السيد الغيطاني، والشيخ إبراهيم الفاشني، ومن سلطنة عمان الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.