جوائز المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه في مصر.. الشروط

مع انطلاق الآن المسابقة العالمية للقرآن الكريم في مصر، التي يشارك فيها العديد من المتسابقين من دول مختلفة حول العالم، وذلك في النسخة الـ29، تنطلق فعاليات المسابقة في جراند نايل تاور في جاردن سيتي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضر المسابقة عدد من الشخصيات العامة، منهم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وغيرهم.

جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

ومن المقرر صرف عدد من الجوائز المالية للفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وهي على النحو التالي:

الفرع الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم: حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين، ويشترط ألا يزيد عمر المتسابق عن 45 عاما، وجوائز هذا الفرع كالآتي:

- الجائزة الأولى 250 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية 150 ألف جنيه.

الفرع الثاني: الأسرة القرآنية، حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط، وذلك للأسرة كاملة، ولكن بشرط ألا يزيد عدد أفراد الأسرة عن ثلاثة أفراد، وتكون جائزة هذا الفرع من المسابقة، 250 ألف جنيه.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، ويشترط في هذا الفرع ألا يتجاوز عمر المتسابق عن 45 عاما، ويُتاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى تخصص التفسير وعلوم القرآن التقدم في هذا الفرع من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، أما عن الجائزة، فتقدر بـ 150 ألف جنيه.

الفرع الرابع : حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، بشرط ألا يزيد السن المتسابق عن 50 عامًا، وتقدر الجائزة بـ 150 ألف جنيه.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الفرع الخامس : حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، ويشترط ألا يزيد عمرهم عن45 عاما، أما عن جوائز هذا الفرع من المسابق العالمية للقرآن الكريم، فجاءت على النحو التالي:

- الجائزة الأولى 150 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية 100 ألف جنيه.

الفرع السادس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا، وجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

الفرع السابع: الناشئة حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ، بشرط ألا يزيد السن عن 15 عامًا، بجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

الفرع الثامن: المحفظ المثالي وجائزة قدرها مائة ألف جنيه