موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية.. اعرف القنوات الناقلة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، موعد مباراة الأهلي وريال مدريد، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تخطي المارد الأحمر عقبة نادي سياتل ساوندرز الأمريكي بالدور ربع النهائي، بهدف مقابل لا شئ، خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وأحرزه اللاعب «محمد مجدي أفشة».

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد بكأس العالم للأندية

وموعد مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، سيكون الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد «ابن بطوطة»، بمدينة طنجة.

وتذاع مباراة الأهلي وريال مدريد على قناة المغربية الرياضية الأرضية، قناة SSC الرياضية السعودية، وقناة أون تايم سبورت الأرضية عبر التردد الأرضي.

الأهلي يطمح في الفوز

وحقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا خلال الجولة الافتتاحية من مونديال الأندية على نادي أوكلاند سيتي بثلاثية مقابل لا شئ، في مباراة شهدت أداءً مميزًا من النادي الأهلي، وأعقبه انتصارًا غاليًا خلال الدور ربع النهائي أمام نادي سياتل بهدف دون رد خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ليصعد الأهلي للمرة الثالثة على التوالي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليلاقي نادي ريال مدريد في مباراة تشهد أجواء جماهيرية مميزة، وترقب من عشاق كرة القدم.

ويسعى المارد الأحمر إلى الحصول على ميدالية خلال مشاركته بكأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر، وذلك بالفوز على نادي ريال مدريد.