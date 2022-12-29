الفنان أحمد داود يحضر إطلاق إعلان فيلمه الجديد بتقنية 3D في السينمات

حضر الفنان أحمد داود، برفقه مخرج ومنتج العمل وائل عبد الله مع الجمهور، إطلاق الإعلان التشويقي الأول لفيلم «يوم 13»بتقنية 3D في السينمات، إذ يعد الفيلم أول فيلم مصري يُعرض بتلك التقنية في مصر والشرق الأوسط.

أحداث فيلم يوم 13

وتدور قصة الفيلم حول شخصية عز الدين الذي يعود من الخارج بعد غياب سنوات ليبحث عن قصر عائلته، ولكن يكتشف مغامرة غير متوقعة داخل القصر ويطارده الأشباح.

ويشارك داود في بطولة الفيلم دينا الشربيني، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، جومانا مراد، من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

من هو أحمد داود؟

أحمد داود فنان مصري شاب، اشتهر باختلاف الشخصيات التي يقدمها سواء على المستوى السينمائي أو المستوى الدرامي، تصدر المشهد السينمائي في بداياته ببطولة فيلم ولد وبنت، ثم اتجه إلى الدراما بالمشاركة ليتعاون مع نجوم كبار مثل يسرا ونور الشريف وليلى علوي.

ويعتبر دوره في مسلسل سجن النسا بوابة دخوله إلى عالم الأدوار المركبة، ليشارك بعدها في بطولة جراند أوتيل، ثم مسلسل هذا المساء، والذي اعتبره النقاد واحد من أفضل الأعمال الدرامية في الآونة الأخيرة.