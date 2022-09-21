أحمد داود: مهرجان القاهرة للدراما يخلق حالة من التنافس بين الفنانين

أشاد الفنان أحمد داود، بتنظيم مهرجان القاهرة للدراما، معربا عن شكره للقائمين على المهرجان مثل الدكتور يحيى الفخراني وأعضاء لجنة التحكيم والمنظمين: «حاجة تشرف».

تكريم العاملين خلف الكاميرا

وأضاف «داود» خلال لقائه مع الإعلامية شيرين عفت، على هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «اتبسطت بتكريم من يعملون خلف الكاميرا لأن من غيرهم منعرفش نعمل أي حاجة».

وتابع: «المهرجان يخلق حالة كبيرة من التنافس مثلما يحدث في السينما، وأكتر حاجة عجباني هي التنظيم، وأتمنى يكون المهرجان رائعا».

أحمد داود: الجمهور أشاد بسوتس بالعربي

وعن مشاركته في مسلسل سوتس بالعربي، قال: «مكنتش عاوز أبقى متحجم بالدور اللي اتعمل قبل كده، كنت بحاول تجسيد شخصية شاب مصري شعبي بحكم المنطقة اللي بيعيش فيها ولديه أحلام يرغب في تحقيقها، وكان يهمني أوي الناس اللي متفرجتش على مسلسل سوتس الأصلي، وكان رهاني عليهم، الأول الناس اتخضت، وبعد كده قالوا لي أنت عملت حاجة حلوة».