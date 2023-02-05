ما هو الأفضل للاستثمار.. الجنيهات المصرية أم السبائك الذهبية؟

ذكر المهندس لطفي المنيب، نائب أول رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن الكثير من الأشخاص يتهافتون الفترة الأخيرة على شراء الذهب، كنوع من الادخار أو الاستثمار، وخاصة السبائك الذهبية أو الجنيهات المصرية، وليس المشغولات.

وكشف المنيب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك زيادة في المبيعات الفترة الأخيرة على الذهب، وتحديدا على الجنيهات المصرية والسبائك الذهبية، عن المشغولات لأنها أقل في المصنعية، فبالتالي تحافظ على أموال الشخص وتساعده في الاستثمار أو الادخار.

السبائك الذهبية أم الجنيهات للاستثمار؟

وأجاب نائب أو رئيس شعبة الذهب والمجوهرات عن الأفضل في الشراء السبائك الذهبية أم الجنيهات المصرية؟، بأن الأهم شراء الذهب من أماكن موثوق بها وتكون حاملة للدمغة ويحصل الشخص على الفاتورة، أما بالنسبة للأفضل فالمواطن هو الذي يحدد ذلك بحسبما يمتلكه من أموال.

السبائك الذهبية والجنيهات المصرية وجهان لعملة واحدة

وأضاف المنيب أن السبائك الذهبية أو الجنيهات المصرية فهما وجهان لعملة واحدة، ولكن إذا كان الشخص يمتلك مبلغا كبيرا من الأموال التي لا يحتاجها لفترة كبيرة فيفضل شراء السبائك الذهبية ذات الوزن الكبير لأن ذلك سيجعله يدفع مصنعية أقل على كل جرام، أما إذا كان المبلغ كبيرا فيمكنه الاختيار بين السبائك أو الجنيهات.