ماهي أسباب انخفاض أسعار الذهب عالميا؟ مستشار وزير التموين يوضح

شهدت أسعار الذهب عالميا انخفاضا على مدار جلسات الأسبوع الماضي، لينخفض سعر الأوقية 100 دولار خلال 4 جلسات فقط، وسط توقعات باستقرار سعر الذهب بعد هذا الهبوط.

«فرج» يوضح أسباب انخفاض الذهب عالمياً

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إنَّ الهبوط الحاد الذي شهده أسعار الذهب عالميا بعد أن كشفت البيانات الأمريكية تحسن ملحوظ باقتصاد البلاد، دفع المستثمرين للتخلي عن جزء من استثماراتهم بالمعدن النفيس والتحوط به من التقلبات، لينعكس الوضع بالايجاب على سوق الأسهم والسندات وأذون الخزانة الأمريكي.

أسعار الذهب عالميا تفقد 100 دولار لـ الأوقية

وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن»، انخفاض أسعار الذهب عالمياً ليفقد 100 دولار من سعر الأوقية التي هوت من مستوى 1,960 دولار خلال جلسة الإثنين الماضي إلى 1,860 دولار بجلسة الجمعة، موضحا: «البيانات الأمريكية الصادرة حديثا تشير إلى تحسن ملحوظ بمؤشرات اقتصاد البلاد المتعلقة بمستويات التشغيل والتوظيف وكذلك التضخم».

أسعار الذهب العالمية بعد الانخفاض.. إلى أين تتجه؟

تابع مستشار الوزير: «دفع التفاؤل المستثمرين إلى التخلي عن جزء من مخاوفهم وبالتالي الابتعاد قليلاً عن التحوط بالذهب، ما يعني تراجع حجم تدفقات السيولة بالمعدن الأصفر، ما قاد إلى انخفاض أسعار الذهب عالميا».

وتوقع أنَّه بعد أنَّ انخفض سعر أوقية الذهب عالميا بمقدار 100 دولار خلال أيام قليلة، أن تستقر أسعار الذهب بسبب التشبع الذي شهده مؤخرا، وتزايد الطلب العالمي عليه.