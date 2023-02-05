معلومات عن مسلسل «صراع الفصول» لدنيا سمير غانم.. عودة بعد غياب 3 سنوات

بعد غياب 3 سنوات عن الدراما الرمضانية، تعود الفنانة دنيا سمير غانم بمسلسلها الرمضاني الجديد «صراع الفصول» والذي بدأت في تصويره بالفعل للحاق بالسباق الرمضاني المقبل 2023.

ونستعرض خلال السطور التالية معلومات عن المسلسل..

-مسلسل «صراع الفصول» لدنيا سمير غانم مكون من 15حلقة فقط وتدور أحداثه في 3 حقب زمانية مختلفة، وكل حقبة زمانية تستغرق 5 حلقات فقط.

-ويشارك مع دنيا سمير غانم عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا أبرزهم محمد سلام والذي تعاون معها من قبل في عدة أعمال أبرزها مسلسل «بدل الحدوتة 3» وكان آخر عمل ظهرت به دنيا في رمضان 2019، وبعدها اختفت فترة بسبب رحيل والديها.

-كما تشارك معها أيضا الفنانة سلوى خطاب في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «نيللي وشريهان».

-المسلسل من إنتاج أحمد السبكي وإخراج إسلام خيري.

مسرحية «آنستونا» تتلقى إشادات من النقاد

وما زالت الفنانة دنيا سمير غانم تتلقى إشادات من النقاد والجمهور من مسرحيتها «آنستونا» والتي شهدت مؤخرا إقبالا جماهيريا كبيرا، ويشاركها في المسرحية عدد كبير من نجوم الكوميديا أبرزهم بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد جلال.