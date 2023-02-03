محمد سلام يتعاقد على مسلسل دنيا سمير غانم الجديد

تواصل الفنانة دنيا سمير غانم، التحضيرات لمسلسلها الجديد، تمهيدًا لعرضة بالسباق الرمضاني القادم 2023، وهو مكون من 15 حلقة، بعد غياب 3 أعوام عن المشاركة في موسم رمضان.

تحضيرات مسلسل دنيا سمير غانم

وعلمت «الوطن»، أن الشركة المنتجة تعاقدت مع الفنان محمد سلام، للمشاركة في مسلسل دنيا سمير غانم، بينما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل .

نجاح دنيا سمير غانم في مسرحية أنستونا

وتحقق دنيا سمير غانم، نجاح كبير حاليًا، من خلال عرض مسرحيتها الجديدة «أنستونا»، حيث تصم العديد من الاستعراضات التي تُغني خلالها «دنيا» عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة.

مسرحية «أنستونا» التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، ويشارك بجانبها في البطولة بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبدالعزيز، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد جلال.