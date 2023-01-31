دنيا سمير غانم تنشر صورة من كواليس مسرحية «آنستونا»: بحبكم أوي

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورة تجمعها بفريق عمل مسرحية «آنستونا».

وعلقت دنيا سمير غانم علي الصورة قائلة: «عائلة آنستونا بحبكم أوي».

فريق عمل «آنستونا»

مسرحية آنستونا من بطولة دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وعمرو عبد العزيز، ومريم السكري، وبسنت صيام، وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.

وتُشارك دنيا سمير غانم، في موسم دراما رمضان المُقبل من خلال مسلسل جديد، مكوّن من 15 حلقة، ويُشارك فيه بيومي فؤاد، ومحمد سلام وسلوى خطاب وآخرين، وهو من إخراج إسلام خيري، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وحققت دنيا سمير غانم نجاحا كبيرا بالعرض المسرحي آنستونا والذي لاقى إشادات الجمهور.

أسعار تذاكر العرض

وجرى طرح تذاكر العرض على 5 فئات، الأولى قيمتها 250 جنيها والثانية بمبلغ 400 جنيه، والثالثة 550 جنيها، والفئة الرابعة بمبلغ 750 جنيها، والأخيرة بـ1250 جنيها.