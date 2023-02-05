أماكن سقوط الأمطار غدا.. رعدية على 11 محافظة وتمتد إلى القاهرة

أماكن سقوط الأمطار غدا أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية في بيان، قبل قليل، إذ أوضحت سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية على عدة محافظات لا سيما محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على أن تمتد فرص سقوط الأمطار حتى تصل إلى القاهرة الكبرى ومدن جنوب الوجه البحري.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظات «مطروح، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، بورسعيد» إلى سقوط أمطار رعدية تصل نسبتها من 50 إلى 60% على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار

وأوضحت الأرصاد الجوية أن أماكن سقوط الأمطار غدا تشمل أيضا محافظات «الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية»، بنسبة 50%، وتمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى مساء وذلك بنسبة 20% وتكون خفيفة.

كما تشير التوقعات إلي استمرار الأجواء الباردة في طقس غدا ويزيد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط للرياح، مما يؤدي إلى إضراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط حيث تكون الأمواج مضطربة جدا ويصل ارتفاعها إلي 6 أمتار على أن تكون شمالية غربية، وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة حيث يبلغ ارتفاعها 2.5 متر وتكون جنوبية غربية إلي شمالية غربية.