أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. مستمر حتى 8 فبراير

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، إذ أشارت التوقعات إلى استمرار تعرض البلاد إلى انخفاض في درجات الحرارة، وسط نشاط ملحوظ لحركة الرياح على بعض المحافظات، مع اضطراب الملاحة البحرية في غرب البحر المتوسط.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات ذكرت التوقعات أن محافظات مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، تشهد سقوط أمطار، تتراوح نسبتها من 40 إلى 50 على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدا

وتشير التوقعات إلى انعدام فرص سقوط الأمطار غدا في بعض المحافظات، إذ تسيطر ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أن سقوط الأمطار خلال الأسبوع الجاري، مستمر حتى يوم الأربعاء 8 فبراير على عدد من المحافظات.

فرص سقوط الأمطار خلال الأسبوع

وناشدت الأرصاد الجوية باتخاذ كل التدابير والاستعدادات اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

يذكر أن عددا من المحافظات تعرضت إلى سقوط أمطار خلال الأيام الماضية حيث شهدت محافظات السواحل الشمالية والتي من أهمها مطروح، الإسكندرية، البحيرة، سقوط أمطار غزيرة، ورفعت الجهات المعنية درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار وسرعة رفعها.