أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. بينها الإسكندرية والبحيرة

ذكر بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، التي ستشهد طقسا باردًا وسط انخفاض في درجات الحرارة، وغيوم جزئية، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد الأسبوع الجاري.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وأوضح بيان الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا والتي تشمل محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وهي: «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، مطروح» وذلك بنسبة تصل إلى 30% على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدا

وأوضحت الهيئة أنه من بين أماكن سقوط الأمطار غدا محافظات «بورسعيد، ووسط سيناء»، وذلك بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 على فترات متفاوتة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في باقي محافظات الجمهورية، حيث تشهد نشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة والتي تزداد حدتها على جنوب سيناء والبحر الأحمر حيث سجلت 36 كيلو مترا في الساعة.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط غدا الخميس تكون معتدلة، يصل ارتفاعها من 1.5 إلي 2 متر ويكون اتجاهها غربية.

وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر الأحمر معتدلة يصل ارتفاعها إلي 2 متر ويكون اتجاهها شمالية غربية.