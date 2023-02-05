صورة جديدة من كواليس مسلسل «عملة نادرة» للفنان محمد لطفي

كشفت الفنان محمد لطفي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة من كواليس مسلسل «عملة نادرة» رمضان 2023.

ونشر محمد لطفي صوره تجمعه بمدحت العدل ومحمد العدل وهو يرتدي ملابس صعيدي، وعلق: «كواليس مسلسل عمله نادرة رمضان 2023 المنتج الكبير جمال العدل والمخرج الواعد محمد العدل انتظروا».

مسلسل «عملة نادرة»

ويجسد محمد لطفي خلال مسلسل «عملة نادرة» دور صعيدي لأول مرة، ويشارك العمل عدد كبير من الفنانين، منهم نيللي كريم وجومانا مراد وأحمد عيد وجمال سليمان وكمال أبو رية وفريدة سيف النصر ومريم الخشت وندا موسى، وعدد آخر من الفنانين من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.