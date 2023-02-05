عمرو محمد علي يطمئن الجمهور على صحته بعد إصابته بحالة تشنجات

حرص الفنان عمرو محمد علي، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات حالته الصحية بعد دخوله المستشفى قبل ساعات، وإصابته بحالة من التشنجات وعدم الاتزان، مؤكدًا أنّ حالته صارت تشهد تحسنًا كبيرًا: «الحمد لله على كل شيء.. أنا أحسن بكتير من الأول».

وقال عمرو محمد علي، لـ«الوطن»: «أُصاب من وقتٍ لآخر بالشنجات، وأنا مريض بالأعصاب بمرض يحمل اسم M.S، وبقع فجأة بسبب عدم الاتزان وانعدام التركيز والنسيان.. وإمبارح وقعت وأغمى عليّا فجأة وروحت المستشفى».

وأكد عمرو محمد علي، أنه خرج من المستشفى قبل ساعات، ويقضي وقته في المنزل حاليًا، على أنّ يعود مُجددًا المستشفى اعتبارًا من صباح الغد: «أنا بروح المستشفى كل يوم بسبب كورس العلاج المكثف الذي يحتوي على جرعات مُعينة من الأدوية، وأظل محجوزًا لمدة 3 ساعات على الأقل، قبل العودة للمنزل إذ يستمر ذلك لعدة أيام متواصلة».

عمرو محمد علي يشكر عمرو الليثي

وحرص عمرو على توجيه الشكر للجمهور الذي دعمه وسانده في تلك المحنة الصحية، وكذلك الإعلامي عمرو الليثي، الذي سهل له إجراءات العلاج على نفقة الدولة: «التقيت بالدكتور حسام صلاح داخل مستشفى القصر العيني، وأتلقى معاملة طيبة للغاية، وأشعر أنني في المنزل.. والفريق الطبي المُعالج وكذلك طاقم التمريض يتابعون حالتي الصحية طوال الوقت مع إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة».