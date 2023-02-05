تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الإسكندرية غدا.. الأمواج تصل إلى 6 أمتار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، مواطني عروس البحر الأبيض المتوسط من طقس الإسكندرية غدا الذي يشهد اضطرابا كبيرا من حيث ارتفاع الأمواج التي تصل إلى 6 أمطار بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار تصل إلى 60% ما يعني أنه واحد من أصعب أيام الشتاء.

طوارئ بسبب طقس الإسكندرية غدا

وأكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، استمرار حالة الطوارئ نتيجة ورود تقرير هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية غدا الاثنين الموافق 06 فبراير 2023 طقسا شديد الصعوبة والبرودة.

خريطة سقوط أمطار الإسكندرية غدا

ولفت بيان الصرف الصحي إلى أنه وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد فأن طقس الإسكندرية غدا يشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية وتغزر احيانا وخاصة على مناطق من شمال وشرق المحافظة.

حالة الطقس غدا في الإسكندرية

كما يصاحب طقس الإسكندرية غدا اضطراب الملاحة البحرية على ساحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح من 60-80 كم/س وارتفاع الامواج من 4-6 متر مع انخفاض في درجات الحرارة تصل الصغرى 11 درجة مئوية، ويصاحبه نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.