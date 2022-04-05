من العصر الفرعوني إلى الإسلامي.. الآثار تروي قصة الأواني في رمضان

عن الأواني الزجاجية عبر العصور، اختار متحف الفن الأسلامي أن يكون محور الحلقة الثانية من مبادرة 30 قصة في 30 يوم في رمضان، والتي تهدف لرفع الوعي بتراث مصر الحضاري وأهم المقتنيات الاثرية المرتبطة بتاريخ مصر الاسلامي.

وبحسب بيان صادر عن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار فإن أوّل آنية زجاجيّة ترجع إلى حكم «تحتمس الثّالث» منذ اكثر من 3 آلاف و500 عام، وقد ظلّت صناعة الزّجاج مُنتعشةً في مصر، حتّى حوالي عام 1200 قبل الميلاد ثمّ توقّفت فعليًا لعدّة قرونٍ من الزّمان، وفي القرن التّاسع قبل الميلاد ظهرت كلّ من سوريا والعراق كمراكز لصناعة الزّجاج وامتدّت الصّناعة عبر منطقة البحر المتوسط.

الزجاج في العصرين الاغريقي والروماني

وتابع البيان أنه في العصر الإغريقي قامت مصر بدورٍ رئيسيٍ في تزويد القصور المَلَكيّة بالزّجاج الفخم حيث كان يُصنَع في الإسكندرية وفي القرن الأوّل قبل الميلاد تمّ التّوصل إلى عمليّة نفخ الزّجاج في سواحل فينيقياوفي العصر الرّوماني، كانت صناعة الزّجاج مُنتشرةً في مناطق مُتعدّدةٍ من الإمبراطوريّة الرّومانية.

واضاف أن صناعة الزّجاج تُعدّ من الصّناعات الكيمياوية المُهمّة التّي سجل فيها علماء المُسلمين نبوغًا وبراعةً، حيث أصبحت القِطَع المُنتَجَة تُستَعمل كأحجارٍ كريمةٍ، كما إنّهم أدخلوا عليها تحسيناتٍ كثيرةً بواسطة التّزين الفُسيفسائيّة، وكانوا يصنعون الألواح الزّجاجية المُلوّنة وغير الملوّنة، وكذلك الصّحون والكؤوس والقناني والأباريق والمصابيح وزجاجات الزّينة لحفظ العطور وغير ذلك وتفنّنوا في زخرفة هذه الأدوات زخرفةً رائعةً وبألوانٍ جميلةٍ، كُتِبَت عليها أبياتٌ من الشّعر الرّقيق.

الكريستال المزخرف في العصر الاسلامي

عرف علماء المُسلمين البلّور، وهو الزّجاج المُمتاز «الكريستال» الذي يحتوي على نِسبٍ مُختلفةٍ من أكاسيد الرّصاص، وصنعوه بإتقانٍ وعرفوا منه نوعًا طبيعيًا؛ وما زال يُستَعمَل كما استعمله المُسلمون من قَبل في صناعة الأقداح والأواني والثّريات، وكذلك في صناعة الخواتم وأدوات الزّينة وكثير من الأدوات المنزليّة. وصنعوا منه نظّارات العيون، وكانوا يُسمّونها "منظرة"، كما استعملوا الأدوات الزّجاجية في مُختبراتهم وابتكروا الإنبيق والأثال، كما تُدعى الأجزاء السّفلى من آلة التّقطير الحديث.