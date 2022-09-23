في ذكرى افتتاح متحف ملوي.. مصحف من العصر الإسلامي وأيقونة للعذراء

يقع متحف ملوي في جنوب محافظة المنيا، إذ تم إنشائه عام 1961 بهدف وجود متحف إقليمي يضم آثار منطقتي تونة الجبل والأشمونين، وفي 23 يوليو 1963 تم افتتاحه للمرة الأولي، ثم تعرض لأعمال سلب ونهب خلال أحداث العنف، فتم غلقه لنحو 3 سنوات، ثم أعيد افتتاحه مرة أخرى في 22 سبتمبر 2016.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن متحف ملوي يضم 950 قطعة أثرية، من أبرزها تمثال مزدوج لـ «بيبي عنخ إيب»، مصنوع من الحجر الجيري الملون يرجع إلى عصر الأسرة السادسة الدولة القديمة، وتمثال لإحدى بنات الملك أخناتون تم اكتشافه في تل العمارنة، وتابوت من الخشب المذهب يرجع إلى العصر المتأخر، ومجموعة من الأواني الكانوبية لحفظ أحشاء المتوفى.

قاعات العرض المتحفي تصور الحياة اليومية للمصري

وقالت جيهان نسيم مدير عام متحف ملوي، إنّ المتحف يضم ثلاث قاعات للعرض المتحفي تشمل القاعة الأولى القطع الأثرية التي تصور الحياة اليومية للمصري القديم والأسرة المصرية القديمة، منها مجموعة من الأواني الفخارية، والحلي وأدوات الزينة وأواني حفظ العطور وبعض المسارج.

وتضم القاعة الثانية القطع الأثرية التي تعبر عن الحياة الجنائزية عند المصري القديم وطرق الدفن حيث تتضمن مجموعة من التماثيل البرونزية والخشبية وتمائم.

أما القاعة الثالثة تحتوي على القطع الأثرية التي تصور التدرج التاريخي للحضارات التي مرت على مصر منها الحضارة الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية.

كما يضم المتحف مصحف مكتوب بالمداد الأسود، من العصر الإسلامي، يرجع إلى عام 1292هـ، ومن الفن القبطي يعرض المتحف أيقونة تمثل السيدة العذراء وهي تحمل السيد المسيح عليه السلام.

يوم مجاني للزائرين احتفالا بإعادة افتتاح المتحف

واستقبل متحف ملوي للآثار جنوب المنيا، أمس الخميس، زائريه من المصريين بالمجان، بمناسبة الاحتفال بمرور 6 أعوام على إعادة افتتاحه.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريح صحفي، إن قطاع المتاحف نظم مجموعة من الفعاليات بالمتحف، منها تقديم فيلم وثائقي عن إعادة افتتاح المتحف، مع عرض لأهم الأنشطة التي قدمها المتحف للجمهور خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مشاركة كورال أطفال يقدم بعض الأناشيد عن السلام تحت عنوان «رسالة سلام»، وذلك على هامش الاحتفال باليوم الدولي للسلام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام.