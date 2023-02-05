عاجل.. وصول قطار تالجو الفاخر لمحطة رمسيس في أولى رحلاته بـ«خط الصعيد»

بدأت الإذاعة الداخلية بمحطة سكك حديد مصر «رمسيس»، الإعلان عن أولى رحلات قطار تالجو الفاخر رقم 2030، المقرر أن يتحرك من المحطة في تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة، ويقف في محطات الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا، وتنتهي رحلته في الأقصر، إذ يقدم خدمات فاخرة للركاب.

يأتي تشغيل قطار التالجو، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكل عناصر منظومة السكك الحديدية، وتشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة، يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تماثل القطارات العاملة بالدول الأوروبية.

قطار التالجو

تتميز هذه النوعية بتقنيات حديثة متطورة، حيث تمتاز بأن تصميمها يعطي للقطارات ثباتا أثناء المسير في المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب، كما توجد شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى، وشاشات مركزية في عربات الدرجة الثانية.