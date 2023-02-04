شاهد صور قطار التالجو قبل انطلاق أولى رحلاته على خط الصعيد غدا

ينطلق قطار التالجو الفاخر غداً الأحد 5 فبراير الجاري، على خط القاهرة - الأقصر «الوجه القبلي»، بعدما انطلق القطار الأول على خط القاهرة - الإسكندرية نهاية شهر ديسمبر الماضي، بحسب ما أعلنت عنه هيئة السكك الحديدية، لذلك ننشر صور قطار التالجو من الداخل والخارج.

صور قطار التالجو، تشمل صور القطار من الخارج والداخل، ففي الداخل مزود القطار بشاشات عرض وعلى أعلى درجة من النظافة، فضلاً عن دورات مياه تتميز بدرجة عالية من النظافة، و«بوفيه» يُقدم أفضل الوجبات للركاب.

صور قطار التالجو قبل انطلاقه غدا

نشرت هيئة السكك الحديدية، صور قطار التالجو المقرر انطلاقه غداً الأحد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدة أن القطار سيتحرك من القاهرة في تمام الساعة 22.50 مساء ليصل إلى الأقصر في تمام الساعة 8.50 دقيقة صباح يوم الإثنين.

قطار التالجو نقلة نوعية في سكك حديد مصر

وقالت الهيئة، إن تشغيل هذه النوعية من القطارات يأتي في إطار جهود التحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية، موضحة أن هذه القطارات تمثل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر.

ويرى الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ الطرق بجامعة الأزهر، أنه لابد من تكثيف وجود هذه النوعية من القطارات على خطوط السكة الحديد، موضحاً أنها تقدم خدمات غير موجودة بالفعل في القطارات الأخرى وبالتالي لها جمهورها من الركاب.

وأضاف الدكتور إبراهيم مبروك لـ«الوطن»، أن قطار التالجو الفاخر يقدم خدمات مثل نظيره في الدول الأوروبية، موضحاً أن إضافته على خطوط السكة الحديد يمثل نقلة نوعية كبيرة، ولها العديد من الآثار الإيجابية على منظومة النقل في مصر، أبرزها تخفيف الضغط على شبكة الطرق خاصة وأنه تسير على هذه الشبكة يومياً في القاهرة فقط 2.5 مليون مركبة.