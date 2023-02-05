قطار التالجو في الأقصر.. أساتذة نقل يكشفون مميزات التجربة الجديدة

أشاد عدد من خبراء النقل والطرق، بانطلاق أولى رحلات قطار التالجو الأقصر، اليوم، في مفاجأة سارة لجمهور الركاب بخط الصعيد، بعد انطلاق القطار الأول على خط «القاهرة - الإسكندرية» نهاية شهر ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن يقف في محطات الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا.

لقطار التالجو الأقصر، العديد من المميزات المهمة والتي كشف عنها الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ الطرق بجامعة الأزهر، أولها أنّه تطورا مهما في منظومة السكك الحديد، يؤثر بالإيجاب على شبكة المنظومة كاملة، موضحاً أنه هناك العديد من الأسباب التي تؤكد الحاجة المُلحة لهذه النوعية من القطارات أبرزها أن القطارات الحالية لا تقدم الخدمة الكافية للركاب مثل قطار التالجو.

قطار تالجو الأقصر.. إضافة مهمة لمنظومة السكة الحديد

يعالج قطار التالجو الأقصر، كل المشكلات التي عانت منها السكة الحديد لسنوات طويلة، وهو ما يأتي في إطار خطة الدولة المهمة لتنفيذ أعمال تطوير وتحديث شاملة للمنظومة، بحسب ما رواه الدكتور إبراهيم مبروك لـ«الوطن»، موضحا أنّ قطار التالجو من أحدث القطارات التي تم إضافتها للمنظومة مؤخرا.

يأتي قطار التالجو ضمن وسائل النقل الجماعي المُحسن، التي سعت الدولة لتوفيرها في الفترة الأخيرة، وأثبتت هذه النوعية من الوسائل نجاحا كبيرا سواء في مصر أو في الدول الأخرى، وفق ما أكده أستاذ الطرق بجامعة الأزهر، موضحا أن هذه النوعية من الوسائل لها جمهورها الخاص بها لذلك يُفضل أن يكون هناك عدد كافٍ منها على خطوط السكك الحديدية للوجهين القبلي والبحري.

قطار التالجو.. طفرة وتطوير مهم

الدكتور عماد نبيل، استشاري النقل، يرى أنّ قطار التالجو يعالج ما عانت منه عربات القطارات السابقة من الإهمال، مؤكدا لـ«الوطن»، أنّه يعتبر طفرة وتطوير مهم في المنظومة، وتجديدا لدماء خطوط السكة الحديد.

وأوضح استشاري النقل، أنّ هذه القطارات تختلف في سرعتها عن القطارات الموجودة حاليا على خطوط السكة الحديد لأسباب تشغيلية، مؤكدا أنّه يقدم العديد من المميزات للركاب.

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