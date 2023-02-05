قطعة أثرية تثبت كفر الشيخ عاصمة الشمال لمصر القديمة

أعلن متحف كفر الشيخ عن وجود «عتب» يُثبت أن مدينة بوتو بكفر الشيخ هي عاصمة الشمال لمصر القديمة، ويرجع تاريخه إلى العصر المتأخر عُثر عليه بمدينة بوتو «تل الفراعين حَاليًا»، بمركز دسوق.

مدينة بوتو بكفر الشيخ

وأثبتت هذه القطعة أن مدينة بوتو بكفر الشيخ هي عاصمة الشمال لمصر القديمة، وارتبطت أيضًا بأسطورة الصراع بين الخير والشر، ويحتوي «العتب» على عِدة نقوش، ويُمكن للزائر فقط الاستمتاع بها خلال زيارته للمتحف.

تمثال الفرعون رمسيس

كما أعلن متحف كفر الشيخ عن فوز القطعة رقم 1 كقطعة شهر فبراير 2023، بأعلى نسبة تصويت، وهى عبارة عن تمثال الفرعون رمسيس الرابع جالس على العرش من الحجر الرملي.

الإعلان عن القطعة الأثرية الفائزة علي «فيس بوك»

يُشار إلي أن متحف كفر الشيخ يُعلن شهرياً عن قطعه أثرية موجودة به من خلال صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لتكون قطعة الشهر، ويتم الإعلان عن القطعة الفائزة بعد الانتهاء من عملية التصويت شهرياً.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أن متحف كفر الشيخ الذي تبلغ مساحته الـ6 آلاف و700 متر مربع، يضم 3 قاعات وهي: الرئيسية، وبوتو، والعرض الدوري، وتُعد قاعة بوتو أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.