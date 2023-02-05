جمعية كتاب ونقاد السينما تنعى مجدي الطيب

حرصت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، على نعي الناقد السينمائي الكبير مجدي الطيب، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، عن عمر ناهز 64 عاما، بعد صراع كبير مع المرض.

وقالت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، في بيان لها: «فقدت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، الناقد السينمائي الكبير، الصديق مجدي الطيب عن عمر ناهز 64 عاما، بعد صراع مع المرض».

وأضاف البيان: «كان مجدي الطيب عضو في الجمعية العمومية للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ما يزيد على ثلاثين عاما، كما شغل عضوية مجلس الإدارة من 1999- 2013، وكان سكرتيرا عاما للجمعية لمدة خمس سنوات».

أمين عام مهرجان الإسكندرية السينمائي

وتابع البيان: «شغل مجدي الطيب، منصب أمين عام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عدة دورات كما كان حريصا على حضور دوراته خلال فترة عمله بالنقد السينمائي وعضويته للجمعية العمومية ولم ينقطع عنه إلا في دورات قليلة».

واستطرد: «كما عمل مديرا للمركز الصحفي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال فترة رئاسة الفنان الكبير حسين فهمي ورئاسة الناقدة ماجدة واصف وقد كرمته الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما في حفل توزيع جوائز مسابقة الفيلم المصري منذ عامين تقديرا لعطائه الكبير، كما كرمته الإذاعة الجزائرية عام 2016 خلال انعقاد مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي رحم الله الصديق العزيز وأسكنه بفيض رحمته فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين».

عمل مجدي الطيب في العديد من الصحف

واختتم: «عمل مجدي الطيب في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية منها مجلة فن وجريدة ومجلة الكفاح العربي وجريدة نهضة مصر، وكان يكتب مقالاته في جريدة القاهرة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، وكرمته الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما في حفل توزيع جوائز مسابقة الفيلم المصري منذ عامين وأهدته درعها».