نقابة المهن السينمائية تنعى الناقد مجدي الطيب

حرصت نقابة المهن السينمائية، على نعي الناقد السينمائي مجدي الطيب، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة ماضية.

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان لها: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِرَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم».

وأضاف البيان: «ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل الناقد السينمائي مجدي الطيب، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».

وفاة مجدي الطيب

وكان الكاتب الصحفي أحمد النجار، أعلن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ مجدي الطيب لفظ أنفاسه داخل منزله قبل قليل بحي كوبري القبة، وعدد من زملائه النقاد توجهوا إلى منزله استعدادًا لإنهاء مراسم الجنازة، إذ أن موعد الجنازة لم يُحدد بعد، ومن المُرجح أنّ تكون في أسوان مسقط رأسه.