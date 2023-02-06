حظك اليوم برج الحوت.. تعامل بهدوء مع الضغط ولا تعلن خططك «ابق متحفظا»

مواليد برج الحوت تتباين مميزاتهم وعيوبهم، إذا يمتلكون القدرة على الإنصات وتقدير مشاعر الآخرين والتعاطف معاهم، يمتلكون مشاعر حساسة ما يجعلهم يميلون إلى الأجواء العاطفية، ولديهم جانب إبداعي يقدر الفن، إضافة إلى نشاطهم وحماسهم للتجارب لكنه في بعض الأوقات يميل إلى الكسل، ويتميزون بخيال واسع، وقلوب طيبة، والثقة في النفس لكنها في بعض الأحيان تصل إلى الغرور، ولا يحبون الانتقاد ولا يتقبلونه بسهولة.

وفي السطور الآتية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الإثنين الموافق 6 فبراير2023، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصحي

القمر يتنافر مع زحل في منزلي الصحة، حاول اليوم أن تتعامل بحنكة وهدوء مع الضغوط من حولك حفاظا على طاقتك، ولا تعلن خططك، وفق حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي والاجتماعي.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي والاجتماعي

تميل للتأمل وقد تكتشف معلومات مفيدة، وعليك أن تبقى متحفظا، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.