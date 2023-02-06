فصل التيار الكهربائي اليوم عن بعض القرى بـ6 مراكز في كفر الشيخ

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار، اليوم الاثنين، عن عدد من القرى والمناطق بـ6 مراكز بالمحافظة، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، ولمدة 7 ساعات.

فصل التيار الكهربائي

ويأتي فصل التيار الكهربائي إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي «معدية مهدي، والنجاريين، وأرض العرب، وكمسيون شرق وغرب، وكوم دميس وتوابعها، والجاهل وتوابعها»، بمركز مطوبس، و«الكراكات وتوابعها»، بمركز بيلا، و«المجاز، وتيرة، وكوبري 10»، بمركز الحامول، و«مسير وتوابعها»، بمركز كفر الشيخ، و«مجلس قروي المجد 55 والقري التابعة لها»، بمركز الرياض، و«عقلة وتوابعها»، بمركز سيدي سالم.

تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل

وناشد القطاع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل، ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

خطة إحلال وتجديد الشبكات

يأتي ذلك، ضمن خطة الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المتوسط التي يُجريها قطاع كهرباء كفر الشيخ، تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.