خريطة فصل التيار الكهربائي غدا بالمحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تنقطع التيار الكهربائي غدًا الخميس، عن 5 محافظات، بينها البحر الأحمر وسوهاج بصعيد مصر، ومحافظات شمال الدلتا دمياط وكفر الشيخ والدقهلية، للصيانة الدورية وفقا لجدول الصيانة بشركات الكهرباء.

وأخطرت الشركات المواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع التيار الكهربائي غدا الخميس، لتوفير احتياجاتهم فترة انقطاع التيار الكهربائي.

فصل التيار الكهربائي

أعلنت محافظة البحر الأحمر قطع الكهرباء غدًا الخميس، بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة لمدة 5 ساعات متواصلة، بداية من 9 صباحا حتى 2 مساء، للصيانة الدورية لموزع الرياح شمال مدينة الغردقة.

أماكن قطع الكهرباء

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج بقطع الكهرباء عن نجع على عيد، ونجع الجمل، والقاوية، وبنجا، غدا الخميس، من الساعة 10 صباحا للساعة 2 عصرا.

صرحت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، قطع التيار الكهربائى غدا الخميس عن محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، من 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

أماكن انقطاع الكهرباء غدا

بينما أماكن انقطاع الكهرباء غدا الخميس، في الـ3 محافظات كالتالي:.

الدقهلية: قطع التيار الكهربائي عن مدن بلقاس والستاموني ودكرنس وشربين والجمالية والمنزلة، وكوم النور والسنبلاوين وشرق المنصورة وأجا وتمي الأمديد وغرب المنصورة، وذلك بقرى «موسى وشكري وأبو جلال، وعبد الله ذكي والسعدية الجديدة والبرج وميشيل وأبو دشيشة والنشرة والشلطيطة وخليل الهندي، وأبو حمزة والطراطير ودملاش، والجوادية والكوبرى والعريض والقتان والمعصرة والليل، والبيضاء ومحل الدمنة، وعبد السلام عارف والسيد سليم، وسلامون وبدارى القديم والجديد وكفر البرامون والحصاينة والعزب وشنفاس والبهو وعزب العرب والمنشية ومؤمن وشناوي وميت محسن ومحمول بكرى وبهيدة».

فصل التيار الكهربائي بكفر الشيخ

كفر الشيخ: قطع الكهرباء عن مدن «مطوبس وكفر الشيخ وسيدي سالم والحامول والرياض، بقرى العباسية والأحمال والروضة والشاعر ومسير والبرنية وبرمبال ومنية المرشد والفقى وأرض الجمعية وأبو خليفة وخان الجنى وخليج بحري».

انقطاع الكهرباء غدا

دمياط: فصل التيار الكهربائي عن مدن «كفر البطيخ والزرقاء والشعراء وذلك بقرى، دقهنة وكرم ورزوق وعزبة الجامع والتلامذة».