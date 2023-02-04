أماكن ومواعيد فصل التيار الكهربائي في 6 محافظات اليوم لأعمال الصيانة

تشهد عدة قرى ومدن انقطاع الكهرباء اليوم السبت، لأعمال الصيانة الدورية، وذلك في عدة قرى بسوهاج وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وقنا وبورسعيد.

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، مواعيد انقطاع التيار بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا، وذلك في عدة قرى ومراكز بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط.

فصل التيار الكهربائي اليوم في الدقهلية

وأعلنت «كهرباء الدقهلية» انقطاع التيار عن مدن بلقاس ودكرنس والمنزلة وبني عبيد وأجا وكوم النور والسنبلاوين ونبروه، وذلك في قرى مصر الجديدة وأبو الأخضر وعزب الصياد والساقية والفقي واليوسفية وشماس وإبراهيم عبد الهادي والتحسين وعزبة طلعت وأبو المعاطي الباز والترزي والمحفوظة وعزبة الكوبري ومنشأة أبو الفتوح والدوير ومراح الصدر وشبراويش والبساتين ولص مداص وغراب وكفر ميت غرلب وعزب بهوت.

قطع التيار الكهربائي في دمياط

وفي دمياط، سيتم قطع التيار الكهربائي عن مدن كفر سعد وفارسكر وشرق دمياط، وذلك بقرى اللوزي وكفر يوسف والبدري وكفر سليمان البحري والحورالي وميت شيوخ والعبدية.

أماكن قطع الكهرباء بكفر الشيخ

وفي كفر الشيخ، سيتم انقطاع التيار الكهربائي عن مدن قلين وجنوب دسوق وسيدي سالم ومدينة الحامول وفوة، وذلك بقرى المنشية الكبرى وتوابعها، وكفر مجر ودمرو وزوبع السالمية.

مواعيد فصل التيار في سوهاج

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز طهطا بمحافظة سوهاج فصل التيار الكهربائي للصيانة الدورية عن قرية السوالم والشيخ زين الدين، من الساعة 10 صباحا للساعة 2 ظهرا.

انقطاع الكهرباء في بورسعيد

كما أكد مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، قطع الكهرباء اليوم من 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا للصيانة الدورية، وذلك بمساكن أشتوم الجميل والاستثمار ومساكن المعاشات وجنوب المقابر، وعدة مناطق سكنية بمدينة بور فؤاد.