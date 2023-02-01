خريطة فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في سوهاج.. اعرف المواعيد
كتب:
شيماء دراز
06:46 م | الأربعاء 01 فبراير 2023
خريطة قطع الكهرباء بسوهاج
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، فصل التيار الكهربائي لعدة ساعات يوميا فى عدة مناطق بمركز طهطا، خلال خطة الصيانة الدورية بالمركز، والتي تستمر طوال شهر فبراير بالتبادل بين القرى.
مواعيد قطع التيار الكهربائى بسوهاج
وحددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا مواعيد فصل التيار الكهربائى، بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرا، بالمناطق المتاثرة بقطع التيار.
مواعيد قطع الكهرباء بسوهاج
وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمواعيد قطع التيار الكهربائى عن المناطق التالية:
- قرية بنهو وبني عمار وذلك أيام 1و 14 من شهر فبراير الجاري.
- نجع على عيد ونجع الجمل والقاوية وبنجا وذلك يومي 2 و15 فبراير.
- قرية السوالم والشيخ زين الدين وذلك أيام 4 و 16 فبراير.
- نجع الأعسر والدقومة والحريدية القبلية والبحرية والشيخ مسعود والقبيصات ونجع حمودة والصوالح وذلك أيام 8 و21 و27 فبراير.
- قرية بني حرب ونجع حمد ونجع عماد وأبوخرص ونجع حسن عبد السميع والجريدات وذلك أيام 9 و 22 فبراير.
- نجع قبيصى حسانين وذلك أيام 11 و23 و28 فبراير.
- المنطقة الصناعية غرب طهطا وذلك أيام 5 و 12 و 19 و 26، وجميع أيام شهر فبراير المتبقية.