خريطة فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في سوهاج.. اعرف المواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، فصل التيار الكهربائي لعدة ساعات يوميا فى عدة مناطق بمركز طهطا، خلال خطة الصيانة الدورية بالمركز، والتي تستمر طوال شهر فبراير بالتبادل بين القرى.

مواعيد قطع التيار الكهربائى بسوهاج

وحددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا مواعيد فصل التيار الكهربائى، بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرا، بالمناطق المتاثرة بقطع التيار.

مواعيد قطع الكهرباء بسوهاج

وأفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمواعيد قطع التيار الكهربائى عن المناطق التالية: