إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. «انقلاب سيارة ودراجة نارية»

أُصيب خلال الساعات الأخيرة من مساء الأحد، 5 أشخاص، في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمراكز «كفر الشيخ، والحامول، والرياض»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، يفيد بوصول مصابين في حوادث متفرقة بـ3 مراكز بكفر الشيخ.

وبالانتقال والفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من: «ح.ع.أ»، 20 سنة، و«م.ط.هـ»، 18 سنة، من مركز الرياض، و«م.س.م»، 31 سنة، من مركز الحامول، مصابون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة.

كما أُصيب «م.ا.ا»، 18 سنة، من مركز بسيون، و«م.م.ك»، 16 سنة، من قرية العتوة، بجروح واشتباه كسور، في حادث انقلاب دراجة نارية في كفر الشيخ.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.