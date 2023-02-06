أحداث الوسط الفني في 24 ساعة.. «وفاة ومولود جديد ومرض»

شهد الوسط الفني خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث الحزينة والسعيدة التي شغلت الوسط الفني والسوشيال ميديا، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأحداث.

وفاة الناقد السينمائي مجدي الطيب

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد إعلان خبر وفاة الناقد السينمائي مجدي الطيب والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة داخل منزله حسبما أكد الكاتب الصحفي أحمد النجار في تصريح لـ«الوطن» ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الراحل في مسقط رأسه بأسوان.

دخول عمرو محمد علي المستشفى

وتعرض الفنان عمرو محمد علي لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى ليخرج بعد ساعات ليطمئن جمهوره من خلال الوطن أنه أصبح بخير ولكن ما حدث هو إصابته بحالة إغماء وعدم تركيز بسبب مرض M.S الذي أصيب به من فترة ويخضع الأيام المقبلة لكورس علاج مكثف.

أول مولود لأدهم نابلسي

ومن الأخبار السعيدة داخل الوسط الفني هو استقبال الفنان أدهم نابلسي بمولودته الأولى والتي أطلق عليها اسم ماسة، حيث أعلن ذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: اليوم رزقنا الله بمولودتنا الأولى ماسة، اللهم اجعلها قرّة عينٍ لنا واجعلها من الصالحات وأنبتها نباتاً حسناً.