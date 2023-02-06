حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار.. «رعدية على المحافظات والحرارة 4»

حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار تضمنها البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، وسط تحذيرات للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة حيث يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة وسقوط أمطار غزيرة إلى رعدية وسط انخفاض درجات الحرارة عن 5 درجات للصغرى في الصعيد.

حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار

وجاءت حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد المحافظات الشمالية من الوجه البحري وهي: «البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية» سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على مدار اليوم مع طقس مائل إلى البرودة وتكون الغيوم.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وتنخفض حدة الأمطار في محافظات جنوب الوجه البحري حيث سجلت أماكن سقوط الأمطار بهم على النحو التالي: «الغربية، الشرقية، المنوفية، ووسط سيناء ومدن القناة» حيث تكون متوسطة، على أن تصبح خفيفة على محافظات القاهرة الكبرى والتي تشهد رياحا محملة بالرمال والأتربة والذي حذرت منها الأرصاد مرضى الجيوب الأنفية والحساسية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم في محافظات الصعيد تشهد محافظات الشمال انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة حيث سجلت الوادي الجديد 4 درجات حرارة للصغرى وانخفضت الصغرى أيضا في جنوب الصعيد ليسود طقس مائل إلى البرودة.

وذكر بيان الأرصاد الجوية أن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية بالبحر المتوسط حيث يبلغ ارتفاع الأمواج 6 أمتار في الساعة.