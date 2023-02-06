انهيار عدد من المباني السكنية جنوب تركيا بسبب الزلزال

انهارت عدد من المباني السكنية جنوب تركيا بسبب الزلزال الذي تعرضت له البلاد اليوم الاثنين.

وأشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى مخاوف من تأثر أبنية في لبنان جراء زلزال تركيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات، تظهر عدد كبير من المباني المنهارة بسبب الهزة الأرضية.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، فجر الاثنين، إن زلزالاً قوته 7.7 درجة هز وسط تركيا، مشيراً إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

كما شعر المواطنون في لبنان والعراق بالهزة الأرضية وكذلك شعر سكان القاهرة الكبرى، فجر اليوم الإثنين، بهزة أرضية استمرت لأكثر من 30 ثانية.