علي الحجار يطرح البرومو الدعائي لأغنية «اضحك لوجه الله».. فيديو

طرح الفنان علي الحجار عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة اضحك لوجه الله.

ونشر علي الحجار البرومو الدعائي وعلق عليه قائلا: اضحك لوجه الله قريبا.. وتقول كلمات الأغنية: اضحك لوجه الله وافردها يا اخينا.. قلبك ده كله حياة.. اضحك وورينا.. وقسم قسم وسمعنا.. وقسم ياللي مجمعنا.

أغنية الساعة 12 ودقيقة‎

وطرح الفنان علي الحجار مؤخرا «الساعة 12 ودقيقة» من كلمات سالم الشهباني، ألحان أحمد حمدي رؤوف، توزيع، أحمد شعتوت، وتدور قصة الاغنية في اطار الاحتفالات برأس السنة حول توديع عام مضى واستقبال عام جديد.