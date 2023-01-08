علي الحجار يحيي الذكرى السنوية الأولى لوفاة شقيقه في ساقية الصاوي 26 يناير

يحيي الفنان علي الحجار، الذكرى السنوية الأولى لوفاة شقيقه أحمد الحجار، بليلة غنائية في حبه بساقية الصاوي.

وأعلن علي الحجار عن الحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «هنستناكم بساقية الصاوي في حفل إحياء الذكرى الأولى لرحيل أحمد الحجار، الخميس 26 يناير».

أغنية الساعة 12 ودقيقة‎

وطرح الفنان علي الحجار ليلة رأس السنة أغنية «الساعة 12 ودقيقة» من كلمات سالم الشهباني، ألحان أحمد حمدي رؤوف، توزيع، أحمد شعتوت، وتدور قصة الأغنية في إطار الاحتفالات برأس السنة، إذ تودع السنة الماضية التي أخذت جزءا كبيرا من العمر والحزن، ولكن أعطتنا الكثير من الأحلام والأماني والنجاح، وحققت الأغنية مشاهدات عالية على اليوتيوب ونالت إشادات جمهور الحجار.

يذكر أن الفنان علي الحجار، كان آخر حفل غنائي له على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، ورفع شعار كامل العدد، وشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.