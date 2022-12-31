احتفالا بالكريسماس.. علي الحجار يطرح أغنية «الساعة 12 ودقيقة» اليوم

‎يطرج الفنان علي الحجار، اليوم، أغنيته الجديدة «الساعة 12 ودقيقة»، في تمام الساعة الـ12، احتفالًا برأس السنة، وذلك على موقع القيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية.

‎«الساعة 12 ودقيقة» تمثل الأغنية رقم 32 في التعاون بين علي الحجار، وأحمد حمدي رؤوف، بعد سلسلة نجاحات في كل من «فجر بلادى، الميدان، خاصمتنى، ست الكل، جايلك، داري جمالك، القمح، تترات وأغاني مسلسل أطفال هي و أولادها، تترات وأغانى مسلسل أطفال المعلم وشوو، الرهان عليك، أنت المدد، خالد، جيشنا الشعب، أغنية الشارقة سلام أمانة».

تفاصيل أغنية الساعة 12 ودقيقة

‎«الساعة 12 ودقيقة» من كلمات سالم الشهباني، ألحان أحمد حمدي رؤوف، توزيع، أحمد شعتوت، وتدور قصة الأغنية في إطار الاحتفالات برأس السنة، إذ تودع السنة الماضية التي أخذت جزء كبير من العمر والزعل، ولكن أعطتنا الكثير من الأحلام، والأماني، والنجاح.

إحياء حفل على مسرح دار أوبرا

‎وأحيا الفنان علي الحجار، حفلًا غنائيًا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، ورفع شعار كامل العدد، إذ شهد حضورا جماهيريا كبيرا.