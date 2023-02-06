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صفحات نجوم لبنان تتحول لساحات دعاء بعد الزلزال: «الله يعديها على خير»

كتب:

ياسمين محمود
05:32 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
إليسا

إليسا

حالة من الرعب، سيطرت على نجوم الوسط الفني في لبنان بعد زلزال تركيا والذي شعر به عدد من الدول العربية أبرزها لبنان وسوريا ومصر.

وتحولت حسابات نجوم لبنان عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر إلى ساحة للدعاء للبنان وسوريا.

وكتبت إليسا عبر تويتر: «‏يا ربي منيح اللي طلعت هزة مش شي تاني، لانو راح نص عمري عاهل النقزة».

مايا دياب: بتمنى السلامة لكل اللبنانيين والسوريين

كما كتبت مايا دياب عبر حسابها بتويتر: بتمنى السلامة لكل اللبنانيين والسوريين والأتراك ويا رب ما خدا يكون اتضرر.. زلزال الأقوى على ⁧‫لبنان‬⁩ منذ أكثر من 36 عاماً.. السلامة للجميع.

وقالت نادين نجم: الحمدالله على السلامة أتمنى تكونوا بخير، يا رب تحمي شعبك وتحمينا من الزلازل والهزات الأرضية ارحمنا يا رب وابعد عنا كل ما يؤذينا.

وقالت نيكول سابا عبر تويتر: هزة أرضية في لبنان.. حسيتها قوية وطويلة.

كما كتبت الفنانة دينا حايك عبر تويتر قائلة: من أكثر من 36 سنة ما صار هيك زلزال بلبنان الله يمرقها على خير ويحمي لبنان وسوريا ويلطف بالناس بتركيا وكل البلاد اللي شعرت بالزلزال.

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