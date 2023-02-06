صفحات نجوم لبنان تتحول لساحات دعاء بعد الزلزال: «الله يعديها على خير»

حالة من الرعب، سيطرت على نجوم الوسط الفني في لبنان بعد زلزال تركيا والذي شعر به عدد من الدول العربية أبرزها لبنان وسوريا ومصر.

وتحولت حسابات نجوم لبنان عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر إلى ساحة للدعاء للبنان وسوريا.

وكتبت إليسا عبر تويتر: «‏يا ربي منيح اللي طلعت هزة مش شي تاني، لانو راح نص عمري عاهل النقزة».

يا ربي

منيح اللي طلعت هزة مش شي تاني

لانو راح نص عمري عا هل النقزة — Elissa (@elissakh) February 6, 2023

مايا دياب: بتمنى السلامة لكل اللبنانيين والسوريين

كما كتبت مايا دياب عبر حسابها بتويتر: بتمنى السلامة لكل اللبنانيين والسوريين والأتراك ويا رب ما خدا يكون اتضرر.. زلزال الأقوى على ⁧‫لبنان‬⁩ منذ أكثر من 36 عاماً.. السلامة للجميع.

بتمنى السلامة لكل اللبنانيين والسوريين والاتراك ويا رب ما خدا يكون اتضرر..زلزال الاقوى على #لبنان منذ اكثر من ٣٦ عاماً..السلامة للجميع #سوريا #تركيا #هزة_ارضية #زلزال — Maya Diab (@mayadiab) February 6, 2023

وقالت نادين نجم: الحمدالله على السلامة أتمنى تكونوا بخير، يا رب تحمي شعبك وتحمينا من الزلازل والهزات الأرضية ارحمنا يا رب وابعد عنا كل ما يؤذينا.

الحمدالله على السلامة اتمنى تكونوا بخير يا رب تحمي شعبك و تحمينا من الزلازل و الهزات الارضية ارحمنا يا رب و ابعد عنا كل ما يؤذينا — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) February 6, 2023

وقالت نيكول سابا عبر تويتر: هزة أرضية في لبنان.. حسيتها قوية وطويلة.

هزة ارضية في لبنان..حسيتها قوية وطويلة????‍ — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) February 6, 2023

كما كتبت الفنانة دينا حايك عبر تويتر قائلة: من أكثر من 36 سنة ما صار هيك زلزال بلبنان الله يمرقها على خير ويحمي لبنان وسوريا ويلطف بالناس بتركيا وكل البلاد اللي شعرت بالزلزال.