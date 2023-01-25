تطورات الحالة الصحية لـ إليسا.. تعافت وتستعد لاستئناف نشاطها الفني

شهدت الساعات الماضية، تساؤلات عديدة عن الحالة الصحية لـ إليسا، من محبي وجمهور المطربة «ملكة الإحساس» كما يلقبونها، إذ أعلنت منذ أيام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عن إجرائها عملية جراحية في اليد.

تطورات الحالة الصحية لـ إليسا

وكشفت إليسا منذ قليل، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تطورات حالتها الصحية حيث أعلنت تعافيها وعودتها مرة أخرى لنشاطها الفني بعد إجراء عملية جراحية بسيطة في اليد.

كما وجهت إليسا الشكر لجمهورها قائلة: «بشكر كل اللي تواصلوا معي من زملاء وأصدقاء وإعلاميين للاطمئنان على صحتي.. أنا في بيروت وبخير الحمد لله وبشكر عاطفتكم واتصالاتكم ومحبتكم وعم عاود نشاطي بكل طاقة»، وانهالت دعوات الجمهور لإليسا بدوام الصحة والعافية.

أولى حفلات إليسا بعد تعافيها

ومن ناحية أخرى، تستعد إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم في لبنان بمشاركة الفنان مروان خوري، ضمن الاحتفالات بعيد الحب يوم 11 فبراير.

وروجت إليسا لهذا الحفل عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بنشر البرومو الدعائي للحفل معلقة: «نتطلع إلى الاحتفال بعيد الحب معكم جميعًا».