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إليسا تطمئن الجمهور على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية

كتب:

ياسمين محمود
05:18 م | الأربعاء 25 يناير 2023
إليسا

إليسا

طمأنت الفنانة إليسا جمهورها على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية في يدها.

وقالت إليسا، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بشكر كل اللي تواصلوا معي من زملاء وأصدقاء وإعلاميين للاطمئنان على صحتي.. أنا في بيروت وبخير الحمد لله وبشكر عاطفتكم واتصالاتكم ومحبتكم وعم عاود نشاطي بكل طاقة».

إليسا تخضع لعملية جراحية 

وأعلنت الفنانة إليسا، منتصف يناير الجاري، خضوعها لعملية جراحية في يدها، وذلك عبر تدوينة لها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وقالت إليسا:‏ «أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة ليدي.. لا داعي للقلق أو الذعر.. شكرا لسؤالك.. أحبكم».

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