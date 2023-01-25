إليسا تطمئن الجمهور على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية

طمأنت الفنانة إليسا جمهورها على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية في يدها.

وقالت إليسا، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بشكر كل اللي تواصلوا معي من زملاء وأصدقاء وإعلاميين للاطمئنان على صحتي.. أنا في بيروت وبخير الحمد لله وبشكر عاطفتكم واتصالاتكم ومحبتكم وعم عاود نشاطي بكل طاقة».

بشكر كل اللي تواصلوا معي من زملاء وأصدقاء وإعلاميين للاطمئنان على صحتي. أنا ببيروت وبخير الحمدلله وبشكر عاطفتكن واتصالاتكن ومحبتكن وعم عاود نشاطي بكل طاقة — Elissa (@elissakh) January 25, 2023

إليسا تخضع لعملية جراحية

وأعلنت الفنانة إليسا، منتصف يناير الجاري، خضوعها لعملية جراحية في يدها، وذلك عبر تدوينة لها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وقالت إليسا:‏ «أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة ليدي.. لا داعي للقلق أو الذعر.. شكرا لسؤالك.. أحبكم».