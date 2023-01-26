أحداث الوسط الفني في 24 ساعة.. تعافي إليسا واعتذار جورج وسوف

شهد الوسط الفني خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث التي شغلت الجمهور ورواد السوشيال ميديا، ونستعرض خلال السطور التالية أبرزها.

تعافي إليسا

أعلنت الفنانة إليسا عودتها إلى نشاطها الفني بعد غياب فترة قصيرة، بسبب إجراءها عملية جراحية في اليد؛ إذ تحيي ضمن حفلات عيد الحب حفلا غنائيا بمشاركة مروان خوري في لبنان يوم 11 فبراير المقبل.

حريق منزل جواهر

نشب حريق محدود في منزل الفنانة جواهر، والذي أعلنت عنه بنشر صور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

والتهم الحريق جزءا كبيرا من المطبخ، ولم تخمد النيران إلا بتدخل الحماية المدنية، ولم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح.

وفاة والد مي فاروق

كما سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني، بعد إعلان الفنانة مي فارق وفاة والدها، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام».

وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساتها، خاصة أنها كانت تعيش حاله نفسية سيئة، طوال فترة مرض والدها، وتواجده في المستشفى، وكانت تطلب دائما تكثيف الدعاء له.

اعتذار جورج وسوف عن حفلاته

وما زالت حالة الحزن الشديد تسيطر على الفنان جورج وسوف، بعد وفاة نجله وديع؛ إذ أعلن في بيان صحفي عن اعتذاره لمده شهرين عن أي حفلات غنائية، نظرا للحالة النفسية السيئة التي يمر بها، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على تجهيز أغنيه يهديها لروح ابنه الراحل.