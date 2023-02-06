«العربية»: ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 15 قتيلا على الأقل

ارتفعت حصيلة زلزال تركيا، الذي تعرضت له البلاد في وقت مبكر من اليوم الاثنين، إلى 15 شخصا على الأقل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

Multiple apartment buildings have collapsed after a powerful earthquake in southern Turkey pic.twitter.com/wydrBj94RL — BNO News (@BNONews) February 6, 2023

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، فيما أشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى انهيار عدد من المباني السكنية بسبب الزلزال.

من جانبه، قال وزير الداخلية سليمان سويلو، إن مدن: «كهرمان» و«هاطاي» و«عثمانية»، أكثر المدن تضررا من زلزال تركيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.