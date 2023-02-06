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«العربية»: ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 15 قتيلا على الأقل

كتب:

حسن رمضان
05:38 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
آثار زلزال تركيا

آثار زلزال تركيا

ارتفعت حصيلة زلزال تركيا، الذي تعرضت له البلاد في وقت مبكر من اليوم الاثنين، إلى 15  شخصا  على الأقل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. 

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة  7.4 درجة على مقياس ريختر  مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، فيما أشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى انهيار عدد من المباني السكنية بسبب الزلزال.

 من جانبه، قال وزير الداخلية سليمان سويلو، إن مدن: «كهرمان» و«هاطاي» و«عثمانية»، أكثر المدن تضررا من زلزال تركيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

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بقلم حسن رمضان