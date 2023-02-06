أعمال إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض جراء الزلزال في تركيا.. بث مباشر

تقدم «الوطن» بثًا مباشرًا، لأعمال إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض جراء الزلزال في تركيا.

وقدرت هيئة الكوارث التركية، شدة الزلزال بـ 7.4 درجة على مقياس ريختر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قدر مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، قوة زلزال تركيا بـ 7.7 درجة على مقياس ريختر، مشيرا إلى وقوعه على بعد 26 كيلو متر شمال غرب مدينة «غازي عنتاب» جنوب البلاد.

وفي وقت سابق، نزل سكان المناطق التركية المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في وقت سابق من اليوم الاثنين، إلى الشوارع خوفا من تعرضهم لأي ضرر.

كما شعر المواطنون في القاهرة وعدد من المحافظات، منذ قليل، بهزة أرضية، إذ تداول عشرات الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات على السوشيال ميديا تفيد بشعورهم بالزلزال.